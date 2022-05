Die Höhle der Löwen „Die Modebranche ist im Blindflug unterwegs“

Sie haben Ihr Geschäftsmodell ziemlich auf den Kopf gestellt. Hat die Kritik in der „Höhle der Löwen“ also geholfen?

Florian Pfeffer: Natürlich waren wir nach dem Pitch erst einmal enttäuscht und fühlten uns ein wenig ungerecht behandelt. Aber die Kritik an unseren geringen Produktionszahlen war natürlich richtig und hat uns in dem Gedanken bestärkt, den wir schon vor der Aufzeichnung hatten: Wenn wir es nicht schaffen, einen erfolgreichen E-Commerce-Kanal aufzubauen, warum richten wir uns nicht an die, die schon einen großen Shop haben – und machen so unseren Hebel viel, viel größer.

Friederike Pfeffer: Jetzt spüren wir, dass wir diesen guten Hebel gefunden haben. Das Thema hat nun einen Zug, den wir vorher nicht so gespürt haben.