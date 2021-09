Die Höhle der Löwen „Diese Skepsis ist nicht neu für uns“

WirtschaftsWoche: Herr Schüler, Herr Rutemöller, gleich drei Löwen haben um Ihre Gunst gebuhlt, wollten aber 12,5 Prozent mehr Anteile als Sie vorgesehen hatten. Darum machten Sie ein Gegenangebot. War das mutig oder verrückt?

Rutemöller: Das war in erster Linie gerechtfertigt. Wir hatten uns vor der Sendung ja abgesprochen, wie viele Anteile wir bereit wären abzugeben und 25 Prozent war unsere Grenze. Es ist wichtig, das vorab festzulegen, denn umgeben von Kameras, in so einer Ausnahmesituation, bei so einem Druck, gerät man sonst schnell vom richtigen Kurs ab. Und wir haben natürlich auch gespürt, dass die Löwen bereit waren uns entgegenzukommen.



Damit hatten Sie recht. Die Löwen willigten ein. Sie hatten die Wahl zwischen dem Duo aus Carsten Maschmeyer und Nils Glagau und Georg Kofler. Warum haben Sie sich für die ersten beiden entschieden?

Rutemöller: Zunächst müssen wir sagen, dass es uns sehr, sehr schwerfiel. Zumal Herr Kofler während des Pitches und der Gespräche im Anschluss richtig um uns gekämpft hat – etwas, dass man im Zusammenschnitt der Sendung in dieser Intensität nicht sieht.

Schüler: Am Ende war es ein Bauchgefühl. Da kam wohl der Mediziner in mir durch. Nils Glagau und Carsten Maschmeyer haben uns durch ihre Affinität zu den Themen Gesundheit und Sport überzeugt – und durch die wertvollen Kontakte in die Branche, etwa zu Apotheken.