Die Höhle der Löwen „Ein Dachzelt ist günstiger als ein Campingbus“

Sie leben auf Mallorca, produzieren in China, Ihr Lager ist in Osnabrück. Wie kam es dazu?

Meine Frau und ihr Bruder kommen aus Osnabrück, wir haben in der Stadt ein Netzwerk. Hier finden wir schnell Hilfe, wenn wir Unterstützung brauchen, sei es mit einer Grafik oder eben einem Lagerplatz. Wir haben das Zelt auch in Niedersachsen entwickelt, etliche unserer Freunde hier in Osnabrück mussten es schon testweise auf- und wieder abbauen. Derzeit produzieren wir noch in China, langfristig möchten wir die Zelte aber gerne in Europa fertigen lassen.