Die Höhle der Löwen „Einigen unserer Kunden ist es wichtig, dass wir vor Ort sind“

Das heißt, es geht nicht mehr nur um Unfälle?

Scheidt: Ja, bei einem Carsharing-Dienst gab es beispielsweise einen Vandalismusschaden. Vom Schadensbild sah es so aus, als ob jemand mutwillig ins Navigationssystem geschlagen hätte. In so einem Fall ermitteln wir für den Kunden dann die Austauschkosten. Oder wenn ein Kunde, im Parkhaus einen Schaden verursacht. Dann prüfen wir, ist die Tür nur verkratzt oder auch verbeult - also: Müssen wir die komplett austauschen oder können wir die vorhandene noch instand setzen?