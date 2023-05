Die Höhle der Löwen „Es gibt keine Prämien für die klimaschonende Mobilität“

Einmal aktiviert, misst die Lynes-App von Tobias und Sven Hubbes, auf welche Weise man sich fortbewegt. Je klimafreundlicher die Mobilität, desto mehr Punkte werden dem Bonuskonto gutgeschrieben. In der Sendung „Die Höhle der Löwen“ präsentierten die beiden Brüder aus Detmold noch eine rudimentäre Version ihrer heutigen App. Sie warben etwa 180.000 Euro und boten dafür 20 Prozent Anteile an ihrer Firma. Nils Glagau ließ sich nach einigem Hin und Her überzeugen, sicherte sich aber 25 Prozent an Lynes. Im Interview berichten die Brüder, was seit der Aufzeichnung passiert ist.