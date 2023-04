Die Höhle der Löwen „Feminine Konsumgüter sind eben keine Tech- oder Food-Produkte“

Bei der Aufzeichnung vor einem Jahr war Newma frisch auf der Welt. Wie hat sich Ihr Baby entwickelt?

Dingendorf: Wir sind vor allem über soziale Netzwerke organisch und echt gewachsen, haben gut verkauft und viel positive Resonanz eingesammelt. Zudem hat uns die Drogeriekette Müller in ihr Sortiment aufgenommen – wir sind also im Handel vertreten.



Leuer-Hingsen: Dazu kommt: Unser Produkt ist nicht davon abhängig, in welchem Land du wohnst. Darum ist auch unser Plan, bald in andere europäische Länder zu expandieren. Wir haben die Marke bereits überall schützen lassen. Aber wir sind in vielen Bereichen nur zu zweit – und können nicht alles so schnell umsetzen, wie wir uns das wünschen.