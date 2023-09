Die Höhle der Löwen „Frauengesundheit hat im Forschungskontext lange kaum Beachtung gefunden“

Ist es beim Werben um Geldgeber kein Manko, dass Sie beide keinen medizinischen Hintergrund haben – sondern Kommunikation und Management studieren?

Isabelle Guenou: An medizinischer Expertise mangelt es in unserem Unternehmen nicht. Dafür haben wir ein hervorragendes Team aufgebaut. Wichtiger als unsere Studienfächer ist die Tatsache, dass wir beide sehr gut die Patientenperspektive kennen. Bei mir hat es acht Jahre gedauert, bis Endometriose diagnostiziert worden ist – obwohl es eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen ist. Auch Miriam hat eine Ärzte-Odyssey hinter sich, bei ihr haben Tumore extreme Periodenbeschwerden verursacht. Mit The Blood wollen wir Frauen ansprechen, die als Patientinnen unzufrieden sind oder denen man gar nicht erst richtig zuhört.