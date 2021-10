Die Höhle der Löwen HealthMe-Gründerin: „Mir ging es bei DHDL nicht nur um Kapital“

Was steht für Sie in den kommenden Monaten auf der Agenda?

Erst einmal wollen wir in der App nach und nach Filtermöglichkeiten für weitere Unverträglichkeiten oder Zusatzstoffe einbauen. Und wir wollen gerne Community-Funktionen einbauen. Die Nutzer sollen sich beispielsweise gegenseitig Produktempfehlungen geben können. Auf der Agenda steht zudem eine Internationalisierung – was gar nicht so banal ist, weil die Produktdatenbanken in jedem Land unterschiedlich sind. Auch die Produkte selbst unterscheiden sich in der Zusammensetzung.