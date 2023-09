Die Höhle der Löwen heute Jury, Start-ups, Produkte und Sendetermine der 14. Staffel auf einen Blick

Die aus vorherigen Staffeln bekannten Investoren Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Georg Kofler, Dagmar Wöhrl und Nils Glagau sind auch in der neuen 14. Staffel wieder Teil der Gründer-Show. Judith Williams, die in der vergangenen Staffel in der Jury saß, scheidet in der neuen Staffel aus. Ihren Platz übernimmt Unternehmerin Tijen Onaran. Janna Ensthaler und Tilmann Schulz, die Jury-Neuzugänge aus Staffel 13, sind auch in dieser Staffel wieder mit dabei.