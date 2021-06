Die Höhle der Löwen „Ich hatte mich viel zu billig verkauft“

Nils Glagau ist zunächst ausgestiegen, um dann am Ende doch Interesse an Ihrem Unternehmen zu zeigen.

Genau dieses Hin und Her war der Punkt. Ich hatte den Eindruck, dass er nicht wirklich hinter meiner Mission stand. Am Ende des Tages geht es mir nicht um das Geld, sondern darum, einen Investor zu haben, dem die Themen Klima und Umwelt am Herzen liegen. Und obwohl ich das von Judith Williams und Carsten Maschmeyer dachte, ist es dennoch am Ende nicht zu einer Unterzeichnung des Vertrags gekommen.