Die Höhle der Löwen „Ich war schon immer Tüftler und Unternehmer“

In der neuen Staffel der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ hoffte das Trio auf ein Investment von 500.000 Euro – und wollte dafür fünf Prozent der Firmenanteile abgeben. Mit Carsten Maschmeyer einigten sich die Gründer nach einigem Hin und Her auf 7,5 Prozent und einen variablen Anteil. Im Interview berichtet Kraus, was nach der Aufzeichnung aus der Vereinbarung geworden ist – und wie das Start-up sich gegen Techkonzerne behaupten will.