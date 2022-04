Die Höhle der Löwen „Jeder Karton, der reinkommt, ist bereits verkauft“

Mehr als vier Milliarden Pakete werden pro Jahr in Deutschland verschickt. Michelle Reed und Philip Bondulich wollen dafür sorgen, dass dabei nicht jedes Mal neues Material zum Einsatz kommt. Mit ihrem 2021 gegründeten Start-up SendMePack ziehen sie bei großen Logistikern ein, bei denen häufig jede Menge Umverpackungsmaterial abfällt – und normalerweise entsorgt wird. Das Start-up bereitet diese Kartons wieder auf und verkauft sie als nachhaltigere Alternative an Versandhändler und Online-Shops. In der „Höhle der Löwen“ wollten sie für 25 Prozent am Unternehmen 200.000 Euro von den Investoren. Die Löwen waren begeistert – sowohl Georg Kofler mit Nico Rosberg als auch Judith Williams, Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer wollten sich beteiligen. Beide Teams verlangten aber jeweils 33 Prozent am Start-up. Die Gründer, auch privat ein Paar, entschieden sich für das prominente Investorentrio. Wie das Berliner Start-up nun seinen Platz in der eng getakteten Logistikkette sucht.