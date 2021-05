Die Höhle der Löwen „Kork als nachhaltiges Material öffnet uns viele Türen“

WirtschaftsWoche: In der Show hatten Sie angekündigt, in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro Umsatz zu machen – klappt das?

Niels Hentschel: Die Zahlen zeigen nach oben, aber ganz werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Aber es ist einiges passiert seit der Aufzeichnung. Das Wichtigste: Wir liefern Korkplatten für ein Cargobike, das Volkswagen-Nutzfahrzeuge entwickelt. Über dieses Projekt sind wir auch in andere Bereiche des Konzerns hereingekommen, etwa zu den Freizeitmobilen. Da geht es oft darum, leichtes und kostengünstiges Material zu verbauen, da diese Fahrzeuge sonst schnell Gewichtsprobleme bekommen. An solchen Projekten hängt natürlich einiges an Umsatzerwartungen.