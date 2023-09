„Die Höhle der Löwen“ „Langfristig soll der Sturfer ein Ersatz des Bürostuhls sein“

Wie steht es um die Finanzierung des Start-ups?

In den vergangenen fünf Jahren sind etwa 2,5 Millionen Euro an eigenem Geld und Fördermitteln in den Sturfer geflossen, aber langsam kommen wir an eine Grenze, weil wir noch nicht kostendeckend sind. Wir müssen jede Variante in größeren Losen bestellen – jede Order kostet mich an die 200.000 Euro. Ich sage es so: Ich wäre froh, wenn mich jemand unterstützt, um schnelleres Wachstum zu erreichen.