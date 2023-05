Die Höhle der Löwen „Man muss niemandem mehr erklären, wie ein QR-Code funktioniert“

An welche Art Unternehmen denken Sie da?

Für unsere Auto-Sticker sind Automobilklubs, Versicherer, Zubehörhändler oder Werkstattketten naheliegende Partner. Denen bieten wir einen Whitelabeling-Service an. Mit gebrandeten Aufklebern könnten die Unternehmen sich eine kleine Werbefläche an der Windschutzscheibe ihrer Kunden sichern. Das gleiche machen wir mit unseren Schlüssel- und Kofferanhänger, die eine etwas breitere Zielgruppe umfassen. Außer als Werbemittel können Unternehmen unsere Sticker aber auch nutzen, um ihren Kunden einen alternativen Kontaktweg zu einer Hotline anzubieten. Wir arbeiten beispielsweise mit einem Hersteller von Promilletestgeräten zusammen, dessen Automaten in ganz Deutschland in Bars und Kneipen stehen. Bei einem Defekt können Nutzer nun den QR-Code am Gerät scannen und darüber melden, was nicht funktioniert. Die Nachricht landet dann automatisch beim zuständigen Servicemitarbeiter in der Region. In solchen Anwendungsfällen sehe ich sehr großes Potenzial.