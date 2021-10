Die Höhle der Löwen „Manche vertuschen die Problemzonen der Wohnung“

Hat sich denn die Hoffnung erfüllt, nicht nur Geldgeber, sondern vor allem Mentoren zu gewinnen?

Tatsächlich sind wir nicht in die Sendung gegangen, um Kapital zu bekommen oder den Marketingeffekt mitzunehmen. Wir wollten Investoren für uns gewinnen, die uns langfristig auf der Reise begleiten können. Mit Carsten Maschmeyer telefoniere ich ein- bis zweimal im Monat, das ist sehr lehrreich. Und beide Löwen haben uns schon sehr wertvolle Kontakte vermittelt.



Wie hat sich Ihr Start-up seit der Aufzeichnung der Sendung im März verändert?

Damals waren wir noch zu dritt und hatten gerade unseren ersten Standort in München eröffnet. Jetzt sind es sechs Standorte, vier weitere kommen bald hinzu. Das Team ist schon über 30 Köpfe groß, jeden Monat kommen neue Leute hinzu. Wir haben außerdem das Geschäftsmodell erweitert: Zum einen bieten wir jetzt auch Planungen mit eigenen Architekten an und wir haben in jedem Standort ein Küchenstudio installiert. So können unsere Kunden auch ihre Küche in Lebensgröße planen und bei uns erwerben. Außerdem arbeiten wir gerade an einem Franchise-Konzept.

In der Sendung hatten Sie noch betont, dass Sie alle Filialen selbst betreiben wollen. Warum die Kehrtwende?

Wir wollen auch weiterhin alle großen Standorte selbst betreiben. Aber wir haben viele Anfragen von Küchen- und Möbelhäusern bekommen, die den Service gerne direkt in ihren Filialen anbieten wollen. Das werden wir in einem Franchise-System machen. Statt 15 mal 15 Meter ist die Projektionsfläche dann sechs mal sechs Meter groß – und es geht darum, nur einen einzelnen Raum zu planen oder mit Möbeln zu bestücken, um vor dem Kauf ein echtes Raumgefühl zu bekommen.

Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen?

Meine Frau und ich hatten zuvor ein Maklerbüro. Wir haben immer wieder gemerkt, dass sich die Kunden nicht richtig vorstellen können, wie ihr neues Zuhause aussehen wird. Irgendwann bin ich auf ein älteres Youtube-Video gestoßen, wo jemand den Grundriss für einen Raum mit einem Beamer projiziert. Aber als ich dann nach Anbietern für so etwas gesucht habe, bin ich nicht fündig geworden.

Also haben Sie selbst herumgetüftelt?

Ehrlich gesagt: Von der Technik hatte ich keine Ahnung. Ich habe erst einmal die Beamer-Hersteller abtelefoniert und schnell gelernt, dass es nicht so banal ist, das umzusetzen. Als nächstes habe ich Veranstaltungsfirmen angerufen. In Dortmund habe ich dann ein Unternehmen gefunden, dass auf das Projekt Lust hatte – und gerade auch Zeit, weil durch Corona Veranstaltungen weggefallen sind. So hat das seinen Anfang genommen.