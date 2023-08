Die Höhle der Löwen „Meine Eltern haben damit gedroht, mich rauszuwerfen“

Das versprechen auch andere Unternehmen – darunter viele IT-Riesen. Wo bleiben da Nischen für Sie?

Es gibt nicht viele IT-Firmen, die KI so intensiv nutzen wie wir. Soweit ich weiß, bietet zum Beispiel niemand an, Grundbücher auszulesen. Und viele Standardlösungen am Markt versagen, sobald ein Unternehmen individuelle Anforderungen hat.

Individuelle Projekte bedeuten für Sie als Unternehmen aber auch einen hohen Aufwand. Passt das zur Start-up-Welt, in der standardisierte Software-as-a-Service-Modelle im Vordergrund stehen?

Anfangs hatten unsere Projekte einen starken Dienstleistungscharakter – daraus haben sich dann aber mehr oder weniger standardisierte Produkte ergeben, die wir heute anbieten. Natürlich muss man die Software je nach Unternehmen anpassen, aber wir fangen nicht für jeden Kunden bei Null an. Einmal entwickelte Komponenten können wir immer wieder verwenden. Das Ganze ist deswegen gut skalierbar und passt durchaus in die Start-up-Logik.