Die Höhle der Löwen „Mit unserer Software werden überflüssige Praxisbesuche vermieden“

Was fangen die alle mit einer Software für Tierärzte an?

Sebastian Wilkes: AnimalChat ist für alle Unternehmen interessant, die mit Tierhaltern – egal ob im Haustier-, Hobby- oder Nutzierbereich – kommunizieren. Wir ersetzen private Messenger wie WhatsApp im Kundenkontakt und ergänzen traditionelle Kanäle wie Telefon oder E-Mail. Ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass die Halter in der Software für jedes Tier ein eigenes Profil anlegen können. Darin sind dann die Basisinformationen zum Tier gespeichert, die später nicht mehr abgefragt werden müssen.

Heinrich Wilkes: Der Futtermittelhersteller zum Beispiel nutzt unsere Software im Außendienst. Er kann so über Fotos oder Videos Informationen über den Stall erfassen und passgenaue Angebote erstellen. Es gibt sehr viele Anwendungsfälle, an die wir anfangs gar nicht gedacht haben. Hinzu kommt: AnimalChat ist nicht nur ein Kanal für die Kundenkommunikation, sondern auch für den internen Austausch. Ein Firmeninhaber kann beispielweise seine Mitarbeiter schnell und unkompliziert über neue Standards oder Abläufe informieren, und das DSGVO-konform und auch über private Smartphones.



Sie richten sich aber weiterhin hauptsächlich an Tierärzte?

Heinrich Wilkes: Ja, die ganze Idee ist in diesem Umfeld entstanden. Sowohl meine Frau als auch ich sind Tierärzte und kennen die Probleme aus dem Alltag. Die veterinärmedizinischen Fachangestellten in der Praxis haben einen Stöpsel zum Telefonieren im Ohr, müssen gleichzeitig einen Hund festhalten, Behandlungen abkassieren und mit Leuten vor Ort kommunizieren. Umgekehrt sind Tierhalter oft unzufrieden, weil sie die Praxis schlecht erreichen oder vor Ort lange warten müssen.

Sebastian Wilkes: Die Branche leidet sehr unter dem Personalmangel. Eine effizientere und bessere Kommunikation ist der Schlüssel, um Mitarbeitern mehr Zeit für ihre anderen Aufgaben zu verschaffen. Mit unserer Software werden außerdem überflüssige Praxisbesuche vermieden, was den Tieren unnötige Stresssituationen erspart.