Die Höhle der Löwen: myMonsi „Ich will nicht irgendwann bereuen, es nie probiert zu haben“

Mit eigenen Abspielboxen für Hörspiele hat Tonies großen Erfolg. Ist das Unternehmen für Sie Vorbild, Konkurrenz oder ein möglicher Kooperationspartner?

Michaela Kasper: Alles drei, in der Reihenfolge. Natürlich ist das Unternehmen ein Vorbild. Wir haben großen Respekt vor dem, was Tonies erreicht hat. Wir arbeiten wie Tonies mit Audioinhalten, da sind wir ein bisschen Wettbewerber. Aber wir bieten andere, selbst entwickelte Inhalte an. Und eine Kooperation? Klar, die wäre toll – von unserer Seite aus steht dem nichts im Weg.



Die Geschichten, die Sie anbieten, sind sehr kurz und schildern ein Szenario. Die Hintergrundgeräusche laufen dann weiter und sollen die Kinder dazu animieren, die Geschichte weiterzuspinnen. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Michaela Kasper: Die Idee ist schon einige Jahre alt und kam mir, als ich meine Kinder beim Spielen beobachtet habe. Die waren immer sehr kreativ – und haben mit einfachen Dingen im Haushalt wie einem Sieb, einem Topf, einem Karton und ähnlichem gespielt. Aber viele Freunde meiner Kinder konnten damit nicht so viel anfangen. Ich dachte mir: Man müsste die Kinder mit einer packenden Geschichte in ein Szenario versetzen, aber das nicht auserzählen. Die Kinder sollen selbständig weiterspielen – mit dem, was eben im Raum vorhanden ist und ohne, dass man irgendein Spielzeug dafür kaufen muss. Die Idee habe ich dann bei Marc gepitcht.