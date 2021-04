Die Höhle der Löwen „Preisdebatten haben wir über ein Jahr lang geführt“

Frau Cox, dass für Pottburri drei Unternehmen so eng zusammenarbeiten, tauchte in Ihrem Pitch nicht auf. Und auch auf Ihrer Homepage liest sich die Gründergeschichte so: Zwei Geschwister, die in einer Gärtnerei groß geworden sind, haben sich schon immer an den Plastiktöpfen gestört und suchten dann nach Alternativen. Erwecken Sie damit nicht einen falschen Eindruck?

Antonia Cox: Die Geschichte, die wir erzählen, ist nicht falsch. Wir haben in der Familie schon lange nach Alternativen zum Kunststoff gesucht. Es gab beispielsweise Versuche mit Pflanztöpfen aus Papier, was aber nicht so richtig praktikabel war. Wir verheimlichen auch nicht, mit wem wir zusammenarbeiten. Wir haben die finale Rezeptur im Team verfeinert und den Pottburri gemeinsam zur Marktreife gebracht. Mein Bruder und ich sind aber diejenigen, die Pottburri bekannt machen und in die Privatgärten bringen.