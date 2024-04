Die Höhle der Löwen So ging es nach der Aufzeichnung mit Investor Dümmel und der Jung-Gründerin weiter

Ralf Dümmel blieb am Ende übrig und bot Ihnen in der Sendung einen Deal an. Ist es dabei geblieben?

In der Sendung waren wir uns einig. Und in den ersten Gesprächen haben wir uns auch gut verstanden. Aber am Ende hatten wir doch unterschiedliche Vorstellungen darüber, über welche Vertriebswege wir die Produkte an die Kunden bringen. Darum ist der Deal letztlich nicht zustande gekommen. Aber wir haben trotzdem sehr viel Unterstützung von Ralf Dümmel und seinem Team bekommen. So waren wir nicht auf uns allein gestellt. In den Videokonferenzen hat das Team beispielsweise sehr darauf geachtet, dass ich alles gut verstehe – auch wenn manche Themen für mich neu waren.