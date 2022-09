Die Höhle der Löwen „Unser Kajak ist das leichteste Faltboot, was es momentan gibt“

Die Uhr im Fernsehstudio der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ läuft. In drei Minuten, so hat Daniel Schult versprochen, kann er aus dem schwarzen Rucksack, den er trägt, ein 3,8 Meter langes Kajak bauen. Schult öffnet die Rucksackverschlüsse, entfaltet den Bootskörper, schließt die Spitzen des Kajaks und klappt die Seitenwände hoch. Der 33-Jährige setzt noch die beiden Querstangen ein, das Tragesystem des Rucksacks dient als Basis für den Kajak-Sitz. 3:02 Minuten zeigt am Ende die Uhr, als das VIK 3.8, ein Faltboot für Binnengewässer, steht. Ursprünglich hatte der Produktdesigner Schult das Kajak als Abschlussprojekt seines Studiums entwickelt. 2022 gründeten seine Freundin Constanze Lenau, 36, und er in Berlin CLR Outdoor, das Kajak ist das erste Produkt des Unternehmens. In der Sendung wollten beide für zehn Prozent ihrer Firmenanteile 200.000 Euro einsammeln. Das Interesse am Kajak war zwar groß, investieren wollte aber keiner der Löwen. Im Interview erzählen Lenau und Schult, warum sie trotz der Kritik der TV-Löwen beim Unternehmensnamen geblieben sind und wie es ist, als Paar ein Start-up in einer Branche wie dem Handwerk zu gründen, wo eigentlich kaum noch jemand den Schritt in die Selbstständigkeit wagt.