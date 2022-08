Die Höhle der Löwen „Unser Ring ist eine Kreditkarte in einer neuen Form“

Ein Ring für alle Fälle: Mit den Pagos, schlichten Keramikringen, soll man problemlos bezahlen können. Im Schmuckstück ist ein Chip verbaut, auf dem das virtuelle Abbild einer Kreditkarte hinterlegt ist. Mit ihrer Idee stießen die Gründer Steffen Kirilmaz, Bernhard F. Wernberger und Lukas Schmitz zunächst auf offene Ohren bei den Investoren in der „Höhle der Löwen“. Doch nach und nach stiegen die meisten prominenten Geldgeberinnen und Geldgeber aus. Nur Carsten Maschmeyer verhandelte mit dem Gründerteam aus Köln. Aus ursprünglich zehn Prozent der Anteile für 200.000 Euro wurden schlussendlich 15 Prozent, plus fünf Prozent, wenn die Internationalisierung gemeinsam gelingt. Mitgründer Wernberger berichtet, was nach dem Drehschluss im Januar passierte.