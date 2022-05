Die Höhle der Löwen „Unser Ziel ist es, den Lebenslauf zu ersetzen“

Hochschule, Noten, Zertifikate: Das Start-up Aivy will dafür sorgen, dass diese Kriterien bei der Kandidatenauswahl in den Hintergrund rücken. In der „Höhle der Löwen“ präsentierte das Gründerteam seine App, in der Bewerber kurze Mini-Spiele lösen – und sich so herausstellen soll, ob sie mit ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten gut auf das Profil der ausgeschriebenen Stelle passen. 450.000 Euro wollen die Gründer gegen zehn Prozent an ihrem Unternehmen tauschen. Das sei eine Bewertung, „bei der man erstmal schluckt“, sagt Investorin Dagmar Wöhrl – und macht dann doch mit Carsten Maschmeyer ein Angebot. Nach einigem Hin und Her einigen sich Start-up und Promi-Investoren in der Sendung auf einen ungewöhnlichen Deal: Zehn Prozent erhalten die Geldgeber sofort, weitere zehn Prozent, wenn sie dem Start-up messbar beim Wachstum helfen. Mitgründer Florian Dyballa und Diversity-Managerin Alexandra Kammer berichten im Interview, was seit der Aufzeichnung vor einem Jahr passiert ist.