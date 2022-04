Die Höhle der Löwen „Unsere Challenges sind ein virtuelles Mini-Praktikum“

Und was suchen Ihre Nutzerinnen und Nutzer?

Nicht alle Studentinnen und Studenten, die sich registrieren, sind auf Jobsuche. Manche schätzen einfach die Möglichkeit, sich neben ihrem Uni-Alltag in ein praxisnahes Projekt einbringen zu können. Andere suchen nach einer Stelle, wissen aber noch nicht genau, welche. Da sind die Challenges eine Möglichkeit, schnell und unkompliziert in unterschiedliche Unternehmensbereiche reinzuschnuppern und so vielleicht auch mal Konzerne kennenzulernen, die man zuvor noch nicht auf dem Schirm hatte, quasi ein virtuelles Mini-Praktikum.