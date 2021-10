Die Höhle der Löwen „Warum soll ein 30-jähriger Gründer mehr drauf haben als wir?“

Denkt ihr schon an Internationalisierung?

Aktuell noch nicht, wir wollen es langsam angehen. Langfristig interessiert uns aber der asiatische Markt, ein paar Kunden in Japan haben wir schon. Die Leute springen dort schneller auf neue Gadgets an. In Deutschland fragt man immer: Was ist mit dem Datenschutz? In Asien heißt es: Super, wo muss ich mein Handy gegen halten?