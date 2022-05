Die Höhle der Löwen „Wer Getränke und Gerichte verkauft, braucht sehr gute Kellner – oder eine technische Alternative“

Vielleicht zum Salat ein Glas Weißwein – oder anschließend ein Dessert? Geht es nach dem Kasseler Start-up Lampix, könnte in der Gastronomie solche Empfehlungen und Bestellungen bald schon ein Algorithmus übernehmen. Für die Kommunikation mit den Gästen will das 2020 gegründete Softwareunternehmen den Restauranttisch nutzen: In einer Lampe versteckt es Kameras, die beobachten, ob der Teller oder das Glas leer ist. Die KI wertet die Bilder aus und schlägt dann vor, etwas Passendes nachzubestellen. Ein Beamer projiziert die Empfehlung auf den Restauranttisch, die die Gäste bestätigen oder ablehnen können. Anschließend geht die Bestellung direkt an die Küche. Das soll den Umsatz am Tisch ankurbeln und die Personalnot in der Gastronomie lindern. Die Idee präsentierten die Gründer Mihai Dumitrescu, Julian Meier und Siwanand Misara in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Julian Meier berichtet, wie es seit der Aufzeichnung im März 2021 weiterging.