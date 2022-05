Die Höhle der Löwen „Wer weiß, vielleicht wird daraus noch ein Vollzeit-Job“

Sie sind mit einer kostenlosen Version gestartet, die sich an alle richtet, die von Hasskommentaren oder Cybermobbing betroffen sind. Warum liegt Ihnen das Thema so am Herzen?

Ich habe als Schülerin selbst Mobbing erfahren, seitdem bin ich für das Thema sensibilisiert. Als Studentin habe ich dann für Saferinternet gearbeitet – eine Initiative hier in Österreich, die unter anderem Jugendlichen bei Cybermobbing hilft. Die Fälle waren zum Teil sehr aufwühlend. Da gab es beispielsweise eine Schülerin, die einem Jungen aufreizende Fotos geschickt hat. Der hat sie mit den Bildern dann erpresst, ihr noch freizügigere Bilder zu schicken. In einem anderen Fall ist ein Schüler verprügelt worden und ein Video davon kursierte in sozialen Netzwerken. Es passieren viele grausige Dinge. Gerade für Kinder und Jugendliche kann das extrem belastend sein. Aber auch an Erwachsenen geht es nicht spurlos vorbei, wenn sie beschimpft, beleidigt und bedroht werden.