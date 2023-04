Die Höhle der Löwen: Wieso werden Frauen-Start-ups niedriger bewertet?

Außerdem werden hochbewertete Start-ups, wie zum Beispiel im Tech-Bereich, immer noch von Männern dominiert. Frauen in der IT sind in Deutschland immer noch selten. „Es gibt auch Frauen, die in der Tech-Branche gründen, da muss aber berücksichtigt werden, welche Rolle sie im Unternehmen haben“, kommentiert Vanessa Fischer, Co-Geschäftsführerin des Investorinnen-Netzwerks encourageventures. „Nur wenige Frauen sind dann CEO oder CTO, sondern besetzen stereotypische Felder wie Organisation oder Marketing“. Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die Sichtbarkeit von Frauen in der Start-up-Welt zu erhöhen und mehr Vielfalt und Diversität in die Gründungs- und Business-Angel-Landschaft zu bringen. 700 Start-ups sind in dem Netzwerk registriert – in welchen mindestens eine Frau Teil des Gründungsteams ist.