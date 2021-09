Die Höhle der Löwen „Wir bieten ein weiteres Puzzleteil für die Arbeitswelt an“

Bei der Aufzeichnung der Sendung gab es Kritik, dass Sie vor allem in großen Städten vertreten sind. Auch heute noch dominieren die Angebote in den Metropolen.

Wir müssen es unbedingt schaffen, flächendeckend verfügbar zu sein. Das gilt für das Angebot in kleineren Städten – in Lübeck etwa pendeln heute noch zahlreiche Menschen zum Arbeiten nach Hamburg. Aber es geht nicht nur um die regionale Verbreitung. Es gibt heute bereits ausreichend Coworking-Spaces in den Innenstädten. Wir wollen aber bewusst in den Stadtrandlagen vertreten sein, damit sich die Nutzer den Arbeitsweg in die City sparen können.