Die Höhle der Löwen: „Wir bieten gutem Journalismus eine neue Bühne“

Mit der Medienbranche ist Wolf Weimer schon in der Kindheit in Berührung gekommen: Sowohl seine Mutter als auch sein Vater haben lange als Redakteure gearbeitet und 2012 gemeinsam die Weimer Media Group gegründet. Unabhängig vom elterlichen Verlag will der 28-Jährige die Medienbranche mit einem eigenen Start-up aufmischen: Articly vertont ausgewählte Stücke aus verschiedenen Zeitungen und Magazinen für die Generation Podcast. Inzwischen um die tausend Artikel finden sich in der App, die mit Jahres- und Monatsabos Geld verdienen soll. In die „Höhle der Löwen“ gab es viel Lob für die Idee – sowohl Carsten Maschmeyer als auch Janna Ensthaler wollten investieren. Im Interview verrät Wolf Weimer, wie es für sein Start-up nach der Aufzeichnung der Sendung im Februar 2022 weitergegangen ist.