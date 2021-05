Die Höhle der Löwen „Wir brauchten Unterstützung für dem Sprung in die Serienfertigung“

Ist die Messung der UV-Strahlen nicht eine perfekte Funktion für die nächste oder übernächste Generation der Smartwatches – und könnte Ihnen so das Geschäft wegnehmen?

Unser Wearable ist so konstruiert, dass es an den Rucksack, das T-Shirt oder den Hut geschnallt werden kann. Bei einer Smartwatch am Handgelenk ist der Sensor nicht so gut auf die Sonne ausgerichtet. Und außerdem bräuchte man in der Uhr dann Glaselemente, durch die das UV-Licht eindringen kann. Eigentlich will man aber die meisten Sensoren im Inneren einer Smartwatch eher vor UV-Strahlen schützen. Es hat also seinen Grund, warum das mit einer kontinuierlichen Messung über eine Uhr bisher nicht so gut funktioniert.