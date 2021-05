Die Höhle der Löwen „Wir bringen den vom Auto gewohnten Komfort auf das Fahrrad“

Was steht dabei im Fokus?

Sohrab Noorzaie: Die Vision ist, in der App alles zu vereinen, was mit der Fahrradmobilität zu tun hat. In einem ersten Schritt bauen wir das digitale Cockpit aus und bieten Verknüpfungen zu weiteren Apps. So kann der Nutzer von unserer Oberfläche aus seinen Lieblingsmusikdienst oder seine angestammte Navigations-App starten. Wir integrieren aber auch Funktionen, die abseits einer Fahrt interessant sind. Mit dem nächsten Update gibt es beispielsweise die Möglichkeit, eine Fahrradversicherung abzuschließen. Dafür kooperieren wir mit bekannten Unternehmen, darunter Wertgarantie und Alteos.