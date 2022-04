Die Höhle der Löwen „Wir machen die Balkon-Bepflanzung so simpel und bequem wie eine Essensbestellung“

Bei Kofler konnten Sie mit Plant Box offenbar nicht punkten. Dafür haben Sie mit Carsten Maschmeyer und Judith Williams in der Sendung die Zusage von zwei anderen „Löwen“ bekommen. Ist es nach der Aufzeichnung bei dem Deal geblieben?

Ja – und wir sind sehr froh, die beiden an Bord zu haben. Im Detail hat sich an der Vereinbarung aber noch ein bisschen was geändert, weil wir die Finanzierungsrunde im Nachgang noch erweitert haben. Konkret haben wir mit dem Hamburger Company Builder Hanse Ventures noch einen dritten Geldgeber dazugeholt. Letztlich haben wir so deutlich mehr Wagniskapital bekommen. Das war auch sehr sinnvoll: So hatten wir die Möglichkeit, personell stärker aufzustocken und die Produktion unserer eigenen Hardware voranzutreiben.