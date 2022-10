Die Höhle der Löwen „Wir sind mit der Kläranlage im Kofferraum von Werft zu Werft gefahren“

Wie steht es denn um das Interesse der potenziellen Kunden?

Wir sind mit dem Prototyp unserer Anlage auf eine internationale Messe für Schiffsausrüstung in Amsterdam gefahren – und sind mit 1700 konkreten Anfragen wiedergekommen. Das Problem: Die größte Neugier stammte aus den USA und der Türkei. Für die USA braucht man eine eigene Zulassung, in die Türkei ist der Export sehr komplex. Darum haben wir erst einmal in Deutschland und dann Europa mit dem Direktvertrieb angefangen. Wir sind mit der Kläranlage im Kofferraum von Werft zu Werft gefahren. Und sind so auch langsam in die Hausbootszene hineingekommen. Mittlerweile haben wir 250 Minikläranlagen im Betrieb, dazu kommen über 100 der von uns entwickelten Trinkwasseraufbereitungsanlagen.