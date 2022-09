Die Höhle der Löwen „Wir wollen das Paypal für die Generation Z werden“

WirtschaftsWoche: Im Januar standen Sie in der „Höhle der Löwen“. Wo steht Getmobie jetzt?

Moritz Beier: In der „Höhle der Löwen“ sind wir zum Jahresanfang ziemlich spontan gelandet. Nach der Aufzeichnung haben wir alles noch einmal ein wenig umstrukturiert – und uns ziemlich auf das Thema finanzielle Bildung fokussiert. Zudem beschränken wir uns auf Inhalte für Nutzerinnen und Nutzer ab zwölf Jahre – und nicht ab sieben Jahren, wie noch in der Sendung gesagt. Denn der Schwierigkeitsgrad, das Wissen ganz jungen Kindern zu vermitteln, ist noch höher. Und wir wollen uns jetzt auf die Zielgruppe Generation Z konzentrieren. Das Ziel ist es, den Einstieg in die finanzielle Bildung ansprechend zu gestalten und möglichst niederschwellig zu halten. Das ist so schon ein ziemlicher Brocken.