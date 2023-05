Die Höhle der Löwen „Wir wollen unseren Enkeln einen nachhaltigen Planeten hinterlassen, der trotzdem komfortabel ist“

Sie haben in der Sendung vorgerechnet, dass Sie rund fünf Millionen Euro brauchen, um eine automatisierte Fabrik aufzubauen und die Produktion hochzufahren. Haben Sie das Geld inzwischen aufgetrieben?

Wir standen mit mehreren Business Angels schon kurz vor Vertragsabschluss, auch die Zusage für öffentliche Zuschüsse hatten wir. Aber leider hat es noch nicht geklappt. Seit der Coronakrise und dem Krieg in der Ukraine sind Investoren vorsichtiger geworden. Und es ist nun mal kapitalintensiv und mühsam, eine Fertigung aufzubauen. Da ist die Zurückhaltung bei Geldgebern noch einmal größer als bei einem rein digitalen Geschäftsmodell.



Sie halten aber an Ihrem Vorhaben fest?

Ja, das Potenzial ist riesig – und das Interesse wächst: Unser Material wird in der Polstermöbelindustrie und bei Automobilzulieferern getestet, zudem haben wir schon Muster an Schuhersteller verkauft. Die Schaumstoffe sind in vielen Fällen das entscheidende, bisher fehlende Puzzlestück für klimafreundliche und kreislauftaugliche Produkte. Der herkömmliche PU-Schaumstoff wird nach der Nutzung verbrannt, landet auf der Sonderdeponie oder sogar als Mikroplastik in den Ozeanen. Unser Schaumstoff ist dagegen biologisch abbaubar oder recycelbar.