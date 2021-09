Die perfekte Präsentation „Es gibt eine feine Linie zwischen Vision und Halluzination“

Welche Fehler wurden in den vergangenen Jahren häufig gemacht?

Andersen: Früher tauchten in den Pitchdecks, den Unterlagen zur Präsentation, der Wettbewerb gar nicht auf. Das geht so nicht, da muss man als Gründer schon die Hose runterlassen, gegen wen man alles antreten will. Aber es passiert immer seltener, dass die Pitchdecks mit Businessplänen verwechselt werden – und die Gründer dann hunderte Folien mit viel zu kleinteiligen Projektionen mitbringen.



Lukas Gräf: Neben dem Wettbewerb fehlten häufig auch Angaben zur Marktgröße. Und immer noch tun sich manche Gründer schwer, sich vom Text der Folien zu lösen und eine einheitliche Story zu präsentieren.