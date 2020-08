Mit STARTUP TEENS befassen wir uns viel mit dem Thema Gender Equality, weil uns natürlich daran gelegen ist, Jungen und Mädchen gleichermaßen auf eine digitale Zukunft vorzubereiten. Im Rahmen unserer Arbeit haben wir festgestellt, dass es keine wissenschaftliche Studie gibt, die belegt, dass Mädchen und Jungen im Alter von fünf Jahren unterschiedliche Begabungen haben.



Sobald Kinder allerdings eingeschult werden, heißt es plötzlich, dass Jungen begabter in Naturwissenschaften oder im Programmieren seien. Die Folge: Mädchen werden in diesen Bereichen weniger gefördert – weder von den Eltern noch in der Schule. Das hat Auswirkungen bis in die Führungsebenen unserer Konzerne.



Wir müssen daher ran an unser Schulsystem und es verändern. Mir fallen dazu drei Aspekte ein, wie wir mit unserem Bildungssystem proaktiv und nachhaltig Gender Equality fördern können.