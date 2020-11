Krisen haben die Fähigkeit, Schwachstellen in Geschäftsmodellen schonungslos offenzulegen und disruptive Veränderungen enorm zu beschleunigen. Die Auswirkungen de Pandemie sind mit Ausnahme der Hotellerie wohl nirgendwo so offensichtlich zu sehen wie in der Gastronomie. San Francisco ist für seine Restaurantszene genauso berühmt wie für die Golden Gate Bridge, aber der Gastronomie geht durch Corona zunehmend die Luft aus: Absurd hohe Mieten und sinkende Kaufkraft sind ein toxischer Cocktail für die Foodszene in der Bay Area. Zudem ändert sich das Kundenverhalten: Nur noch 10 Prozent aller Amerikaner kochen selbst noch gerne, bevorzugen aber dennoch zunehmend den Verzehr zu Hause und zeigen den physischen Restaurants die kalte Schulter. Darauf passen die vielen Lieferdienste wie Uber Eats, Caviar und Deliveroo ihr Geschäftsmodell an und wachsen seit Jahren zweistellig.