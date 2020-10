In Deutschland haben sich schon eine Menge junger Unternehmen die Zähne an diesem Markt ausgebissen. Anna Piñol will es besser machen, in dem sie sich eisern darauf fokussiert, wie sie eben jenen zehnmal höheren Kundennutzen bieten kann. Ihre Analyse lautet: Nichts nervt Kunden mehr, als in dem Zeitfenster zuhause sein zu müssen, wenn der Bote die Einkäufe bringt. Ein echtes Last-Mile-Delivery Problem. Hier setzt Anna Piñol an: Die Boten von Jupiter erhalten nämlich Zugang in die Wohnungen der Kunden, räumen die Einkäufe direkt in den Kühlschrank ein, schicken den Kunden ein Foto und schließen die Tür wieder zu. Anna Piñol nennt es Einkaufen im Autopilot-Modus und das Ziel ist klar: Warum nicht den oft lästigen Wocheneinkauf komplett an einen Dienstleister delegieren und nie mehr darüber nachdenken müssen.