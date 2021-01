Für Zweiteres stehen viele Start-ups schon in den Startlöchern. Genau wie Sand die wenigen Lücken in einem mit Steinen gefüllten Gefäß füllt, so spüren auch Start-ups neue Kundenbedürfnisse, veränderte Marktverhältnisse und entstehende Nischen auf. So auch Mike Kijewski mit seinem Start-up Medcrypt. Seine Gründergeschichte ist eine außergewöhnliche: Kijewski sah vor einigen Jahren eine Folge der US-Serie Homeland, in der ein Attentat auf den Vizepräsidenten der USA durch einen Hack des Herzschrittmachers verübt wurde. Völlig unlogisch und sogar lachhaft, so Kijewskis erste Reaktion. Dann schaute er es sich genauer an und stellte fest: durch die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitswesen sind medizinische Geräte wie Herzschrittmacher mittlerweile standardmäßig mit dem Internet verbunden, damit Ärzte aus der Ferne die Funktionsweise kontrollieren können. Genauso übrigens auch Dialysegeräte, Computertomographen, Überwachungssysteme und viele mehr - Kijewski schätzt, dass pro Krankenhausbett 10 bis 15 medizinische Geräte ans Internet angeschlossen sind.