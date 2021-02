Ein Wehrmutstropfen der deutschen Erfolgsgeschichte: Lorenz sitz mit Klara übrigens in New York und nicht in Berlin, München oder Hamburg. Warum? Es sind die Gründe, die oft ins Feld geführt werden: höheres Bereitschaft in junge Unternehmen zu investieren, höhere Bereitschaft von Kunden, neue Dinge auszuprobieren und der höhere Reifegrad des amerikanischen Systems hinsichtlich des Umgangs mit digitalen Daten. Wann Lorenz mit seinem Start-up Klara daher nach Deutschland kommt: „Der Markt in den USA ist erstmal groß genug – aber wer weiß schon, things move fast in this world.“



Mehr zum Thema: Noch immer wird die Coronapandemie analog bekämpft. Nun sollen die Gesundheitsämter digitaler werden – Bayern will sie sogar zwingen. Doch bundesweit dauert es, bis die Faxgeräte überflüssig werden.