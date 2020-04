Digitaler Beauty-Markt Der Duft des Erfolgs

Zwei Welten vereint

Auch wenn Flaconi ohne weitere Filialen wachsen will – ganz ohne physischen Anlaufpunkt geht es für die Onliner nicht. So präsentiert sich die junge Firma seit knapp zwei Jahren in einem sogenannten Concept-Store in Berlin. Zudem kommen laut Ludigs auch Pop-up-Stores für größere Kampagnen in Frage. Aufmischen dürfte den Wettbewerb vor allem die französische Kosmetikkette Sephora, erwartet der E-Commerce-Experte. Das Unternehmen kündigte im vergangenen Jahr eigene Läden in Deutschland an. In der Präsenz vor Ort sehen Handelsexperten entscheidende Vorteile: An Bedeutung gewinnen zum Beispiel sogenannte „Click-and-Collect“-Angebote, beobachtet Georg Wittmann, Geschäftsführer des Forschungsinstituts ibi Research der Uni Regensburg. Online kaufen und im Laden abholen: „Aus Verbrauchersicht spielen die verschiedenen Kanäle immer stärker zusammen“, sagt Wittmann. Hier könne das Start-up noch nicht mithalten. Flaconis künftigem Erfolg sieht auch Handelsprofessor Heinemann Grenzen gesetzt: „Die Zukunft ist ganz klar Multichannel – die Coronakrise einmal außen vor gelassen.“