Digitalisierung auf der Baustelle Per Klick zum Kran

Pragmatisch geht es zu, wenn das Team von Tomas Zelic einspringt: Bricht in einem Rohbau irgendwo in Deutschland die Kälte herein, organisiert das Start-up Klickrent kurzfristig Heizgeräte. Oder vermietet spezielle Bagger, die auf der Baustelle nur ein paar Tage gebraucht werden. Den Kontakt zu Bauleitern, Polieren und Handwerkern hält die 2015 gegründete Firma schlicht: Die Anfragen kommen klassisch per Mail, über die Webseite oder nicht selten auch über die Telefon-Hotline.