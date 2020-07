E-Bikes Corona gibt Fahrrad-Start-ups Rückenwind

Die mangelnden Kontakte in die Fahrradbranche hat das Trio kompensiert: Ein Jahr lang seien sie in Asien unterwegs gewesen, berichtet sich Roose. „Wir haben uns so viel Input von Herstellern und Experten geholt, wie es irgendwie ging.” Erst dann begannen die Arbeiten am Prototyp. Geld und Know-how für die Produktion steuerte Hardware Club bei. Der in San Francisco, Tokyo und Paris ansässige Wagniskapitalgeber unterstützt Start-ups mit Summen zwischen 250.000 und 1,5 Millionen Euro.