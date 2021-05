E-Bikes im Abo Im Windschatten des Lieferbooms

Richtig Fahrt aufgenommen hat das Geschäft von Orsini-Rosenberg und seinem Mitgründer Nikodemus Seilern mit dem Lieferdienst Gorillas. Der hat sich mit Zehn-Minuten-Lieferungen von Supermarktartikel einen Namen gemacht. Zur Firmenpolitik gehört es, jedem Kurier ein E-Bike zu stellen. Gleiches gilt für die Konkurrenten Getir und Flink. Die Express-Lieferanten wachsen nach rekordverdächtigen Finanzierungsrunden gerade besonders rasant. Alleine Gorillas will bis zum Jahresende in mehr als 50 Städten in zehn europäischen Ländern vertreten sein. Aktuell sind es 20. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Kurieren – und an Fahrrädern.

Im Windschatten der Lieferdienste ist Gethenry bisher gut gefahren. Doch das Eiltempo des wichtigsten Kunden bereitet den Gründern auch Kopfschmerzen. Denn: Aktuell schaffen sie es noch nicht, mit derselben Geschwindigkeit zu expandieren. Derzeit beschäftigt das Start-up erst in sechs Städten in Deutschland und Österreich eigene Fahrradmechaniker. Die ursprünglich angedachte Zusammenarbeit mit externen Werkstätten hat das Start-up aus Kostengründen wieder verworfen.