E-Bikes Corona gibt Fahrrad-Start-ups Rückenwind

Vanmoof und Cowboy haben die mühsame Händler-Akquise übersprungen – und setzen vor allem auf den Online-Direktverkauf. Cowboy-Gründer Roose weiß um die Nachteile: „Die meisten Interessenten wollen zuerst eine Probefahrt machen.“ Die Lösung: Das Start-up arbeitet mit Freiberuflern zusammen, die das Fahrrad beim Kunden vorbeibringen. Nach demselben Modell baut Cowboy gerade einen mobilen Reparaturdienst auf. Im Heimatland experimentiert Roose zudem mit eigenen Geschäften – vorerst nur temporär mit sogenannten Popup-Stores.



Vertreten ist Cowboy über sein Freiberufler-Netzwerk inzwischen in 70 europäischen Städten, Deutschland ist der wichtigste Markt: Vier von zehn Räder werden hier verkauft. Für dieses Jahr rechnet der Gründer – auch dank des Corona-Effekts – mit insgesamt 15.000 verkauften E-Bikes. Gegenüber 2019 wäre das eine Verdreifachung. Auch Coboc rechnet mit einem satten Plus, gerade wird ein Auslandsvertrieb aufgebaut. Das Rennen um die Vorherrschaft im Markt für sportliche E-Bikes nimmt so weiter an Fahrt auf – den aktuellen Rückenwind für die Branche wollen alle Start-ups gleichermaßen nutzen.