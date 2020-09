Ein Mobility-Start-up greift an Omio: Großes Ticket, große Gegner

Das Start-up hat sich deshalb dem flammenden Appell von einigen deutschen Reise-Start-ups gegen Tech-Giganten Google angeschlossen. Die digitale Allianz, angeführt von Veranstaltungsvermittler Getyourguide, beschwert sich jetzt sogar bei der EU-Kommission. Der Vorwurf: Google verlange viel Geld für prominente Werbeplatzierungen in der Suchmaschine - und arbeitet sich parallel selbst in die Geschäftsfelder vor. Ob die Beschwerde schon bei der EU-Kommission eingegangen ist, will eine Sprecherin nicht kommentieren. Nur so viel lässt sich die Behörde entlocken: Man beobachte die betroffenen Märkte.