Elektromobilität BP beteiligt sich an deutschem Ladesäulen-Start-up

BP betont die strategische Bedeutung des Deals. „Durch die Investition in Service4Charger entsteht für BP eine Zusammenarbeit, die eine schnelle und zuverlässige Installation und Wartung von E-Ladepunkten in Deutschland ermöglichen kann“, wird Gareth Burns vom Wagniskapitalarm des Unternehmens in einer Pressemitteilung zitiert. Den Angaben zufolge betreibt BP unter dem Markennamen Aral pulse aktuell rund 1500 öffentliche Schnellladepunkte in Deutschland. Das Start-up soll vor allem im Geschäft mit Unternehmenskunden helfen: Aral bietet auch Ladelösungen für Firmengelände und Dienstwagenfahrer an.